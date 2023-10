Il Foggia perde a Crotone in rimonta

Il Crotone ha compiuto una rimonta di carattere contro il Foggia, vincendo 2-1 con determinazione e passione.

Era reduce da una sconfitta a Taranto in cui era stato messo in discussione il Mister, addirittura defenestrato e poi reintegrato.

Quindi, questa vittoria è di grande importanza, non solo per la classifica e il morale della squadra, ma anche per rafforzare ulteriormente il sostegno dimostrato al proprio allenatore, il mister Cudini.

La partita è iniziata in salita con il gol di Tonin dopo soli 8 minuti di gioco, ma la squadra ha lottato con tenacia per ottenere la vittoria. Quest’ultima è arrivata grazie al gol di Gomez al 38′ del primo tempo e al gol di Vitale al 9′ della ripresa.

Il Crotone sale ora a quota 13 punti in classifica, ma è già tempo di concentrarsi sulla prossima trasferta di mercoledì contro il Giugliano. Nel frattempo, il Foggia si prepara per la partita di giovedì in casa contro il Benevento.

Sia il Crotone che il Foggia stanno affrontando una stagione calcistica impegnativa, e ogni vittoria è essenziale per raggiungere i propri obiettivi e sostenere la squadra e il loro allenatore.

Tabellino

CROTONE: Dini A., Loiacono G., Bove D., Gigliotti G. (dal 27′ st Leo D.), Bruzzaniti G., Felippe Martello L., Petriccione J., Vitale M. (dal 36′ st Giannotti P.), Tribuzzi A., Gomez G., Tumminello M. (dal 29′ st D’Ursi E.). A disposizione: D’Alterio F., Lucano A., Cantisani R., Crialese C., Giron M., Pannitteri O., Schiro T., Spaltro R., Vuthaj D.

FOGGIA: Nobile T., Rizzo A., Carillo L., Salines E., Garattoni A., Di Noia G. (dal 45′ st Odjer M.), Schenetti A. (dal 17′ st Marino A.), Martini J. (dal 35′ st Beretta G.), Vezzoni F. (dal 44′ st Antonacci G.), Tonin R. (dal 17′ st Tounkara M.), Peralta D.. A disposizione: Cucchietti T., De Simone F., Brancato, Fiorini M., Iddrissou S., Papazov T., Riccardi D., Rossi A.

Reti: al 39′ pt Gomez G. (Crotone) , al 10′ st Vitale M. (Crotone), al 8′ pt Tonin R. (Foggia) .

Ammonizioni: al 27′ pt Gigliotti G. (Crotone), al 45’+2 st Leo D. (Crotone) al 13′ pt Carillo L. (Foggia), al 9′ st Garattoni A. (Foggia).