Un Taranto caparbio espugna Francavilla

Virtus Francavilla-Taranto 1-2

In una partita emozionante tra il Francavilla e il Taranto, la spuntano i rossoblu al 94′.

Ecco la cronaca.

Al 9′ – Il Francavilla ha un’occasione d’oro per passare in vantaggio quando Macca si trova a tu per tu con Vannucchi ma sbaglia l’occasione.

10′ – Il gol del Francavilla era comunque nell’aria e arriva con Artistico che segna di testa con un tiro incrociato sul palo lontano, superando Vannucchi.

Dopo il gol, il Francavilla abbassa il baricentro e difende con molta attenzione, rendendo difficile al Taranto trovare soluzioni offensive.

Kanoute cerca con determinazione di portare scompiglio nella difesa avversaria.

Al 34′ arriva il gol del Taranto. Il rossoblu riescono a pareggiare grazie a un perfetto assist di Bifulco per Kanoute, che da due passi non sbaglia, portando il punteggio sul 1-1.

Al 37′ è Cianci a sfiorare il gol colpendo di testa su un cross di Calvano, ma Forte riesce a parare il tiro.

Al 40′ il Taranto il Taranto alza il ritmo e cerca di imporsi. Questa volta è Bifulco a cercare direttamente la porta da una punizione in posizione defilata, ma il tiro viene deviato in corner.

Dal corner successivo, Cianci colpisce di testa, ma il tiro non trova la porta avversaria.

Secondo tempo.

Al 49′ tiro alto di Ferrara.

Al 65′ Cianci salva sulla linea un tiro di Accardi.

Al 74′ Nicoli prova la conclusione ma il suo tiro finisce fuori. Bella l’azione di Di Marc che ha servito Nicoli.

Al 77′ Artistico sfiora il gol con un tiro che finisce alto sopra la porta difesa da Vannucchi.

Al 94′, arriva il gol decisivo per il Taranto. Un cross in mezzo e Zonta si inserisce di testa, segnando la rete che porta il Taranto in vantaggio 2-1.

E così si conclude una partita ricca di emozioni, con il Taranto che riesce a portare a casa la vittoria negli ultimi minuti del match e si sistema nell’alta classifica con una partita in meno (si recupererà mercoledì 1 allo Iacovone, contro il Messina. F.L.

foto G. Maffucci

Tabellino

VIRTUS FRANCAVILLA-TARANTO 1-2



VIRTUS FRANCAVILLA: 22 Forte; 40 Accardi (87′ 26 Yakubiv), 5 Monteagudo, 4 Gavazzi; 7 Biondi (87′ 21 Risolo), 8 Di Marco, 19 Izzillo, 30 Macca (60′ 17 Carella), 3 De Marino (67′ 23 Nicoli); 90 Giovinco (60′ 10 Polidori), 9 Artistico. A disposizione: 12 Lucatelli, 35 Ruggiero, 11 Zuppel, 18 Lo Duca, 29 Vapore, 31 Enyan, 33 Martina, 72 Fekete, 80 Latagliata. Allenatore: Villa

TARANTO: 26 Vannucchi; 6 Riggio, 5 Antonini, 15 Enrici (71′ 4 De Santis); 72 Mastromonaco, 23 Calvano (71′ 7 Romano), 28 Fiorani (46′ 29 Zonta), 3 Ferrara; 77 Kanoute, 10 Cianci (71′ 11 Samele), 14 Bifulco. A disposizione: 1 Loliva, 12 Di Serio, 8 Bonetti, 18 Kondaj, 20 Hysai, 27 Papaserio, 70 Capone. Allenatore: Capuano

Arbitro: Stefano Nicolini di Brescia

Marcatori: 10′ Artistico (VF), 34′ Kanoute (T), 94′ Zonta (T)

Ammoniti: 19′ Fiorani (T), 26′ Antonini (T), 38′ Forte (VF), 41′ Cianci (T), 61′ Riggio (T), 67′ Calvano (T)

Note: Angoli: 1-4.