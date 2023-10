Il Cus Jonico espugna Vicenza!

I rossoblu si impongono dopo una partita condotta davanti per tutti i 40 minuti: Thioune e Reggiani sugli scudi con 17 punti, Conte e Ragagnin in doppia cifra

CIVITUS ALLIANZ VICENZA – CJ BASKET TARANTO 64-75

Arriva dal Veneto la prima vittoria esterna del CJ Basket Taranto. I rossoblu espugnano Vicenza imponendosi sul parquet della Civitus Allianz nell’anticipo della quinta giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B.

Taranto determinata sin dalla palla a due in un match giocato per la prima volta al completo dalla squadra di coach Cottignoli che ha sfoderato una grande prestazione in tutti i suoi effettivi come dimostrano i numeri di Thioune e Reggiani ancora e sempre in doppia cifra, 17 punti (il senegalese in doppia doppia con 14 rimbalzi), così come capitan Conte e Ragagnin con Ambrosin che ci è arrivato vicino a quota 9 ma importanti gli apporti di tutti con il loro contributo fondamentale dalla panchina che ha permesso al CJ di comandare la partita per tutti i 40 minuti arrivando anche intorno al +20 cercando di gestire al meglio il calo finale con la prevedibile reazione dei padroni di casa trascinati da Cernivani.

Coach Cottignoli recupera finalmente Valentini e per la prima volta ha a disposizione l’intero roster, in quintetto partono: Reggiani, Ambrosin, Conte, Valentini e Thioune. Dall’altra parte coach Cilio risponde con Riva, Ambrosetti, Terenzi, Cucchiaro e Antonietti.

Inizio sprint per Taranto che va 6-0 avanti Thioune e capitan Conte protagonisti. La tripla di Riva sveglia Vicenza che restituisce con gli interessi il break 8-0. Adesso è il CJ che ha bisogno della sveglia, gliela dà Ambrosin con una tripla, Taranto rimette il naso avanti e si affida ancora al tandem Thioune-Conte per riallungare. Buono anche il contributo dalla panca di Kovachev, due punti per il 10-18. I due canestri di Carnivani dimezzano il gap per Vicenza ma Taranto trova il 3/3 dalla lunetta di Ragagnin, il 4° libero lo mette Kovachev e rossoblu avanti 14-21 alla prima sirena.

Il CJ inizia il secondo quarto così come aveva fatto dopo la palla a due ed è subito break, due punti arrivano ancora dalla panchina con Lusvarghi ma è ancora Conte on fire, canestro da due poi tripla ed in un amen è 7-0 di break per il +15, 14-29. Coach Cilio si rifugia nel timeout, il canestro di Carnivani è solo un lampo dei padroni di casa, poi Ambrosin va ancora di tripla, Taranto doppia Vicenza 16-32 ma non finisce qui perché Ambrosin concede il bis per il +19. Vicenza prova a reagire e lo fa col solito Cernivani, coach Cottignoli non vuole cali e chiama subito timeout per rialzare la soglia di attenzione che resta alta grazie a Ragagnin e Thioune che portanop i rossoblu avanti 41-27 all’intervallo.

Nel 3° quarto è evidente che la musica sia cambiata, Vicenza gioca di più e meglio, Taranto incassa il colpo anche se parte bene con la tripla di Valentini. Ma poi i padroni di casa suonano la carica, la tripla di Cucchiaro vale il -10. Cottignoli vuole vederci ancora chiaro e “spreca” un altro timeout ma non riesce ad evitare che un’altra tripla di Cernivani i liberi di Ambrosetti portino sotto Vicenza alle soglie dell’ultimo quarto 43-48.

Taranto vede davvero gli spettri della clamorosa rimonta subita quando Campiello mette un solo possesso tra le due squadre. Tutto da rifare o quasi, Vicenza arriva a -2 ma per fortuna c’è un Thioune in serata di grazia che tiene i rossoblu davanti. Con il centro senegalese sale in cattedra anche Reggiani: palla recuperata e canestro, poi tripla, 5 punti in fila e +8 Taranto con Casanova che si iscrive pure lui a referto.

Stavolta è Vicenza che va in timeout ma Reggiani è inarrestabile, si prende anche fallo al tiro da tre e fa 3/3 dalla lunetta, poi un’altra tripla poco più avanti, il CJ Taranto ritorna a flirtare con la doppia cifra di vantaggio, +11 a 3’ dalla fine.

Non è fatta ma quasi anche perché Taranto risponde colpo su colpo con Ragagnin e Reggiani ai canestri biancorossi di Terenzio e Ambrosetti. L’espulsione di Conte per doppio tecnico nel finale di una gara con arbitraggio sicuramente “rivedibile” è solo un incidente di percorso perché il CJ la porta a casa con buona autorità.

Seconda vittoria stagionale, prima lontano dal PalaMazzola. Dove si torna finalmente domenica prossima, dopo due trasferte di fila, avversario tra le mura amiche di via Venezia sarà l’Allianz Pazienza San Severo, servirà, nemmeno a dirlo, un grande pubblico per spingere i rossoblu all’impresa.