Vicenza-CJ Taranto – I rossoblu alla seconda trasferta di fila

Destinazione Vicenza, obiettivo vittoria. Il CJ Basket Taranto si è rimesso in viaggio a caccia del successo perduto. Dopo Fabriano, seconda trasferta di fila per i rossoblu che affronteranno in anticipo la Civitus Allianz Vicenza nella quinta giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Palla a due sabato 21 ottobre alle ore 18.30 con diretta su LnpPass.

La squadra di coach Cottignoli è reduce da tre sconfitte consecutive dopo il successo all’esordio contro Ozzano.

Eppure in ogni gara, nonostante le diverse assenze, Conte e compagni se la sono sempre giocata fino alla fine continuando il loro processo di crescita al netto di qualche passaggio a vuoto pagato sempre troppo e decisivo nell’economia del match.

Su questo ovviamente si è lavorato in settimana oltre che sul recupero in toto del roster.

Tra questi c’è sicuramente Marco Lusvarghi. Lo sfortunato pivot dopo il ko al naso in Supercoppa ha saltato le prime gara, costretto a operarsi per la riduzione della frattura.

Domenica scorsa a Fabriano ha fatto il suo esordio in campionato con la canotta CJ con tanto di maschera protettiva sul viso e tanta voglia di dare il proprio contributo: “Non vedevo l’ora di rientrare, l’impatto non è stato facile, a Fabriano ho sentito che mi manca ancora qualcosa essendo stato fermo quasi un mese ma penso di poter solo migliorare col passare delle partite”.

Da Fabriano a Vicenza il CJ cerca riscatto: “Domenica scorsa ci è mancato qualcosa, anche a livello mentale, nel finale ma stiamo lavorando per crescere da tutti i punti di vista. Dobbiamo restare sul pezzo per tutti i 40 minuti specie fuori casa e cercare di portarla a casa sabato. Abbiamo un gruppo con tanta ambizione e buoni mezzi, faremo di questo la nostra arma in più per salvarci”.

A Vicenza sarà scontro diretto visto che i biancorossi hanno lo stesso ruolino di marcia del CJ, una vittoria all’esordio e poi tre sconfitte di fila.

Coach Cilio dalle pagine ufficiali del sodalizio vicentino punta forte sulla gara casalinga contro Taranto: “Adesso dobbiamo essere bravi a cancellare quest’inizio e competere al massimo contro le squadre della nostra fascia. Ci aspettano tante partite importanti, più nelle nostre corde, come la prossima contro Taranto in casa. Quindi direi che inizia ora il nostro campionato. Dobbiamo pensare una partita alla volta e farci trovare pronti”.

Appuntamento sabato 21 ottobre al al Palazzetto dello Sport Città di Vicenza in via Goldoni. Biglietti: 10 euro per gli interi, 7 euro per i ridotti, 5 euro per gli junior. Sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito. Arbitri dell’incontro Quadrelli di Lecco e Marenna di Varese. Palla a due alle ore 18.30, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la gara può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.