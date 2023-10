CJ Taranto – Tutto pronto per la presentazione ufficiale alla Notte Bianca dello Sport

La squadra rossoblu insieme al settore giovanile della Virtus protagonista nella kermesse di sabato in centro a Taranto: presentazione ufficiale

La squadra del CJ Basket Taranto sarà il centro di un importante evento sportivo e cittadino che si terrà sabato 28 ottobre a Taranto, noto come la Notte Bianca dello Sport Taranto 2023. Questo evento è stato organizzato dal Comune di Taranto in collaborazione con diverse entità legate al mondo dello sport.

Durante la Notte Bianca dello Sport, ci saranno dimostrazioni sportive e spettacoli in diverse aree del centro cittadino, tra cui via Anfiteatro, piazza Della Vittoria, piazza Giovanni XXIII e piazza Immacolata, oltre ad alcune zone limitrofe come via D’Aquino e via Di Palma.

Il CJ Basket Taranto, insieme alla società satellite Virtus Taranto, al Csen Taranto e a CasaImpresa Taranto, avrà un ruolo di primo piano durante questa serata.

L’evento culminerà alle 18.30 in Piazza Maria Immacolata con la presentazione ufficiale della squadra del CJ Basket Taranto, allenata da coach Cottignoli. La squadra sta partecipando con grande impegno al campionato di serie B Nazionale.

Durante la presentazione, verrà anche introdotta la squadra Under 17 della Virtus Taranto, che parteciperà al campionato di “Eccellenza”.

Si tratta di un evento di grande rilevanza per gli amanti dello sport e per la comunità di Taranto, offrendo un’opportunità unica per sostenere le squadre locali e vivere una serata di sport e intrattenimento. Non esitate a partecipare a questa occasione se siete interessati al basket e alle iniziative sportive a Taranto. F.L.