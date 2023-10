Esordio in campionato per la Dinamo Nuovi Orizzonti

La Dinamo Nuovi Orizzonti sta per fare il suo esordio in campionato contro la Virtus Academy Benevento. Il match si terrà domenica 29 Ottobre alle 18:30 presso il PalaSport Mario Parente di Benevento.

La Virtus Academy Benevento è un avversario organizzato e non farà sconti, ma la Dinamo Nuovi Orizzonti sembra essere in buona forma, con Panteva che tornerà in campo dopo un infortunio.



Tagliamento e Ivaniuk sono due giocatrici da tenere d’occhio, ma anche le under di prospettiva come Martelli e Molino potrebbero fare la differenza.



Gli arbitri del match saranno Valeria Santoro di Maddaloni (Caserta) e Luca Moriello di Marcianise (Caserta). F.L.