Colpo di mercato per la Fidelis Andria

E’ un altro campionato, il girone di ritorno della serie C. Lo si gioca con squadre rinforzate. Chi più sta mettendo in pratica la rivoluzione, è sicuramente il Messina: tre partite, nove punti. L’Andria ha cambiato il tecnico e ora continua la sua campagna di rafforzamento.

“La Fidelis Andria comunica l’arrivo a titolo definitivo dalla Cavese Calcio del calciatore Francesco Salandria. Il duttile centrocampista, classe ‘95, cresciuto calcisticamente nella Reggina, con cui ha esordito in prima squadra nella stagione 2013/2014 di Serie B, ha avuto modo in carriera di militare in club di Serie C come Akragas, Matera, Catania e Viterbese.

Il calciatore nativo di Trebisacce, nelle ultime due stagioni ha vestito le maglie Lamezia Terme e Cavese totalizzando circa 50 presenze e 2 gol. Salandria sarà sin da subito a disposizione dello staff tecnico biancazzurro ed ha la scelto la maglia numero 23. A Francesco un caloroso benvenuto nella famiglia Fidelis”.