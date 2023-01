Bcc Castellana – Info per Vibo Valentia

Dopo l’ufficializzazione da parte di Lega Pallavolo Serie A del programma per la finale di Del Monte Coppa Italia A2 tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Bcc Castellana Grotte, in calendario sabato 4 febbraio 2023 alle ore 19,45, al Pala Maiata di Vibo Valentia, arrivano anche le comunicazioni e le informazioni utili per partecipare alla trasferta in autobus organizzata dalla New Mater Volley Castellana Grotte in collaborazione con il gruppo New Ultras Mater.

Bcc Castellana – Info per Vibo Valentia

Chi vorrà seguire in trasferta, a Vibo Valentia, la Bcc Castellana Grotte, infatti, può prenotare la sua adesione al costo di 6 euro (compreso trasferimento in autobus messo a disposizione dalla società e biglietto di ingresso al palazzetto) più un contributo di 1 euro per partecipare alle spese di coreografia. Non pagano i minori sotto i 4 anni di età.

Bcc Castellana – Info per Vibo Valentia

La partenza è in programma da Castellana Grotte alle ore 12 di sabato 4 febbraio 2023 dal Centro Commerciale Grotte in via Putignano a Castellana Grotte. Rientro in serata dopo la partita. Adesioni preventive obbligatorie sul profilo instagram New Ultras Mater o ai numeri 3386791524 – 3331325111.