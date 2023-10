Castellana Grotte – Le iscrizioni al settore giovanile del Volley

Materdominivolley e New Mater: al via le iscrizioni al settore giovanile

Presso Casa Mater – Palestra Istituto Consoli è possibile sottoscrivere la propria adesione ai corsi di pallavolo giovanile per ragazzi dagli 8 anni in poi: dall’under 19 all’under 12 uniti dai colori sociali gialloblù

Aperti nei giorni scorsi i termini per le iscrizioni al settore giovanile della New Mater Volley Castellana Grotte e della Materdominivolley.it Castellana Grotte: la pallavolo maschile castellanese unita dai colori gialloblù.

Presso Casa Mater – Palestra Istituto Consoli, in via Rosatella, a Castellana Grotte, lunedì, martedì e venerdì, dalle ore 17 alle ore 19, è possibile sottoscrivere la propria adesione ai corsi di pallavolo giovanile per ragazzi dagli 8 anni in poi. Dall’under 19 all’under 17, dall’under 15 all’under 13 fino all’under 12 / S3: Materdominivolley.it e New Mater Volley promuovono congiuntamente le attività di settore giovanile a partire dalla stagione 2023/2024.