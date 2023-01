Evaristo Beccalossi: “Grazie Barletta”

Dalla pagina facebook ASD Barletta 1922, raccogliamo questa bella storia e ve la giriamo.

In occasione della gara interna di campionato traBarletta e Cavese, la società biancorossa ha invitato al “Puttili” due icone senza tempo del club: Danilo Pileggi ed Evaristo Beccalossi.

Il classe 1956, ed ex Inter, ha vestito la maglia del Barletta nel corso della stagione 1988-1989, l’anno in cui militava in Serie B.

Ospite a Rai Sport, Beccalossi è stato intervistato nel corso del programma sportivo “Calcio totale”, condotto da Paolo Paganini, e ha avuto l’opportunità di ringraziare l’intero popolo barlettano.

FOTO: credit by Sergio Porcelli

Cinquemila i tifosi che hanno accolto tra cori e applausi l’ex centrocampista degli anni ’80 del club biancorosso.

Ovviamente, il ringraziamento da parte del Barletta non è mancato nei confronti di Beccalossi. Il messaggio social: “Ospite di Rai Sport, Evaristo Beccalossi non ha nascosto la sua emozione per l’accoglienza ricevuta dal popolo biancorosso. Grazie a te Becca! Torna a trovarci presso!”.

In foto Asd Barletta (fonte facebook)