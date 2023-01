La Birra più bevuta dai pugliesi è Giapponese. Fondata nel 1846 da Francesco Peroni che apri uno stabilimento a Viggevano, provincia di Pavia. Al tempo era una attività piuttosto diffusa nella zona dove si contavano ben 57 fabbriche di birra. Grazie al boom economico e alle sue pubblicità, Peroni entra piano piano nelle case di tutti gli italiani, diventando un simbolo. La società cresce apre nuovi stabilimenti. Poi lancia sul mercato la Nasto Azzurro e compra anche altri marchi di birra. Agli inizi degli anni 2000 arriva a fatturare quasi 0,5 miliardi di euro. Nel 2003 quello che era il secondo produttore di birra a livello mondiale l’inglese Sabmiller se la compra per 400milioni di euro. Poi nel 2016 il leader di settore l’Anheuser-Busch InBev offre 90 miliardi di euro per comprare Sabmiller. Per non violare le leggi sull’antitrust, Anheuser però è costretta a vendere alcuni marchi. Così Peroni la birra italiana più amata in Puglia viene acquistata dalla giapponese Asahi per circa 3 miliardi di euro.

0 Shares