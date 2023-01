Foggia – Formazione Professionale gratuita per Operatore del benessere. Iniziativa di formazione professionale rivolta ai giovani, un’offerta formativa che valorizza le passioni e le trasforma in professioni.

Sono aperte sino al 31 gennaio le iscrizioni per il corso gratuito di Operatore del benessere. Le lezioni teorico-pratiche sono tenute in aula e nei laboratori di estetica. Visione professionale futura presso laboratori di estetica, studi medici specializzati o attività propria. Il Corso è rivolto a giovani in possesso della licenza media, con età inferiore a 18 anni alla data dell’avvio delle attività didattiche. La durata del corso è di 3200 di cui 600 ore di stage presso qualificate aziende del settore. Le lezioni si svolgeranno nelle ore mattutine c/o CeLips, Viale Colombo 101/G – 71100 Foggia. Per i partecipanti la frequenza è obbligatoria ed è prevista un’indennità orario di 0,50 euro per ogni ora di frequenza. Inoltre, ai frequentanti residenti fuori dal Comune di svolgimento dell’azione formativa sarà assicurato il rimborso delle spese di viaggio.