Martina Franca – I bambini devono solo giocare – Giornata della Memoria. Il Lions club Martina Franca Valle, propone un momento di riflessione con un’invito libero presso la biblioteca comunale Isidoro Chirulli il 27 gennaio 2023 alle ore 19:30.

Un momento di riflessione in occasione della Giornata della Memoria, secondo quanto previsto dalla legge italiana n. 211 del 2000

Presso la biblioteca Isidoro Chirulli, un incontro e momento comune di narrazione dei fatti e di riflessione attraverso la voce dell’attore martinese Giovanni De Anna. Il «Giorno della Memoria» in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonchè coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Un lungo percorso guidato e illustrato su come cambia la testimonianza dell'episodio peggiore della storia umana se a raccontarlo sono i bambini. Un viaggio tra le parole di vittime dell'olocausto, immancabili quelle di Primo Levi e Anna Frank, per continuare a tramandare, anno dopo anno, generazione dopo generazione. Al sapere e alla memoria di tutti perché questo orrore non si ripeta più.