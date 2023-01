Foggia ok Cerignola ko

Destini avversi per Foggia e Cerignola.

Il Foggia travolge il Potenza con un rotondo 3-0 . I gol: nel primo tempo di Ogunseye al 27’ e Iacoponi al 37’, nella ripresa arriva il terzo gol di Di Noia al 78’.

Il Catanzaro travolge il Cerignola. Giornata fredda e piovosa, al Ceravolo finisce 4-0 per la capolista. In aggiornamento.