Altamura cane precipita in un tombino, salvato

Queste due storie hanno davvero dell’incredibile e per una volta entrambe a lieto fine – Un cane volpino di due anni circa, è rimasto intrappolato in uno stretto tombino senza copertura nella zona industriale di Altamura, ad una profondità di un metro circa.

E’ stato salvato dalle guardie ecozoofile prontamente allertate da un podista che ha sentito i guaiti del povero cagnolino provenire dal tombino.

Le guardie dell’associazione Anpana di Altamura prontamente intervenuti, sono riusciti a liberare il cagnolino con una zampetta fratturata, infreddolito e spaventato. Il volpino è stato poi affidato alle cure del veterinario Asl per tutti gli accertamenti e le cure.

Un secondo intervento nella zona di via Ruvo, dove un pastore tedesco di circa tre anni, è stato abbandonato legato ad una catena, ha evitato il peggio per il povero animale considerate anche le rigide temperature di questi giorni. Senza acqua, senza luce, senza soprattutto cibo e abbandonato a sè stesso. Il cane sta bene. E questo è davvero un miracolo della vita, un esempio di resistenza che viene dal mondo animale. Anche in questo caso l’animale è stato affidato alle cure dei veterinari.

“Devo ringraziare i miei uomini – dice Michele Girardi commissario responsabile della sezione di Altamura- che intervenendo tempestivamente e con professionalità sono riusciti a salvare i due cani. Ora sono in corso accertamenti per risalire agli eventuali proprietari. Comunque, già lo scorso anno siamo intervenuti in contesti simili salvando circa 50 animali grazie anche all’ausilio della polizia locale di Altamura“