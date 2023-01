Intervista alla bellissima Haiducii: la star di Dragostea Din Tei

intervista a cura di Vito Maria Camposeo

Cari amici gossippari , pronti per una nuova avventura?

Ebbene si, devo dire che lo è stata! Sapete perché? Udite udite anzi, leggete leggete..

Oggi ho deciso di incontrare una cantante che ha raggiunto il successo internazionale grazie al brano Dragostea Din Tei, Haiducii. Paula Monica Mitrache, questo è il suo vero nome, è stata super ospite a Sanremo 2004 e a numerosi festival internazionali di musica e programmi televisivi nazionali ed europei. Grazie alla sua hit evergreen ha vinto numerosi dischi d’oro, diamante e platino. Conosciamola meglio, scoprendo qualche curiosità in più sulla sua carriera, sulla sua vita matrimoniale con il modello e manager Miky Falcicchio e sui suoi progetti presenti e futuri.

Benvenuta Haiducii, come sta?

Sorpresa, serenità, successo e sacrificio, straordinario tutto. Se si potesse rispondere con una sola parola alla vostra domanda, la risposta senz’altro è felicità.

Nel 2022 ha lanciato il medley romeno durante i suoi concerti in piazza e nelle discoteche italiane. Quali sono stati i feedback di fan, addetti del settore e pubblico?

Chi ama la musica e si innamora di un brano certamente non si chiede da dove proviene e tanto meno chi lo abbia scritto (inizialmente). Il medley proposto questa estate era già amato dal grande pubblico, amato, e venerato da subito, in ogni piazza e discoteca, cantato a squarciagola. Gli addetti al lavoro lo hanno apprezzato moltissimo condividendo l’entusiasmo del pubblico, rafforzando il mio scopo principale, ovvero la divulgazione delle radici di questi brani, attraverso autori conosciuti in tutto il mondo. Un’operazione diplomatica d’amore verso la Romania, da e verso me stessa. Un’operazione a cuore aperto dove i battiti, sono la musica che lo guarisce.

Quale messaggio vorrebbe inviare con il medley romeno ai suoi fan?

La musica unisce i popoli e i miei fan sono consapevoli come me, di questo. Dare e ricevere informazioni sui brani che amiamo è come un rapporto di interscambio capace di evolversi da amore a prima vista a eterno amore.

Potrebbe fare un bilancio del 2022?

Difficilmente un’artista può fare un bilancio, piuttosto raccoglie emozioni e si nutre di esse. Il mio 2022 è stato come un grande pranzo, come si faceva in provincia da mia madre in Moldavia (abbondante) con tanti ospiti e dove a capotavola, c’era mio marito, gli ospiti l’amato pubblico, e gli amici di sempre, moltissimi.

Qual è stato il momento più bello ed emozionante del 2022?

I momenti più belli sono legati al pubblico, quasi tutti dedicati solo a loro. Il 25 dicembre ad esempio in Calabria, alla fine di uno spettacolo, vidi sul palco una stella decorativa incastrata tra due casse mentre cantavo, riuscì tra un brano e l’altro a prenderla e ballare con essa come fosse il regalo più bello di Natale. Poi decisi di regalarla a una donna che mi fissava con uno sguardo profondo, attento ma anche protettivo, una donna che quella notte lavorava per tutti noi, un’operatrice del 118. Al termine della mia esibizione mi aspettò con le lacrime agli occhi di felicità, ringraziandomi per quel gesto e parlandoci in romeno. Sì, proprio come me, era romena. Avevo regalato una stella a me stessa nella notte più magica dell’anno, durante la quale tutti noi aspettiamo un dono.

Con quali auspici ha iniziato il 2023?

Nella prima settimana di gennaio abbiamo firmato un nuovo contratto discografico, dunque non poteva iniziare meglio il 2023, ma credo e spero lo sarà per tutti, soprattutto per la mia equipe, coordinata con molta attenzione da mio marito.

Di recente è stato modificato il regolamento relativo alla quarta serata del Festival di Sanremo. Da quest’anno i Big in gara potranno scegliere una cover anche degli anni Duemila. Diversi fan hanno scritto sui social che vorrebbero rivederla sul palco del Teatro Ariston, dopo la sua partecipazione come super ospite internazionale a Sanremo 2004. Che cosa ne pensa?

Il tempo vola e gli “Anni 2000” hanno ormai bussato alle porte del 2023. Amadeus gestisce il grande tempio della musica, dal quale sicuramente li introdurrà ufficialmente. Saranno sonorità che fanno bene all’anima! Io non credo sia un’operazione affrettata, bensì maturata. I miei fan sono speciali e vi sono sincera, la vita è un po’ come una goccia che da un momento all’altro potrebbe riempire un bicchiere già pieno, dove la probabilità di tornare a Sanremo sarebbe come bere questo elisir di felicità eterna.

Ci potrebbe svelare qualche novità o progetto relativo al 2023?

Vorrei svelarvi senza veti o mezze parole e non essere scaramantica, ma questa è una fase delicatissima per un grossissimo progetto. Contratti e con la valigia già pronta, si parte sempre con il piede destro (come mi insegnava mia madre).

Come procede la sua storia matrimoniale con Miky Falcicchio?

L’amore della nostra famiglia è descritta benissimo da Lucio Battisti nella sua “Un’avventura”: “Innamorato, sempre di più, in fondo all’anima, per sempre tu”. Tanto amore. Infinito e inesauribile amore.

Quale messaggio vorrebbe riservare ai nostri lettori?

Restate voi stessi, soprattutto quando fuori è freddo e nevica. Ritroverete il bambino che è in voi, felice, magari mentre canta Dragostea Din Tei.

Quanti di voi hanno amato e continuano ad amare questa artista? E allora tenete pronte le valigie e seguitela nei suoi progetti partendo come ci insegna la nostra Haiducii, col piede destro.

