Ettore Bassi in Puglia con il “Mercante di Luce” Dal 24 al 27 gennaio Ettore Bassi torna in scena in Puglia con “Il mercante di Luce” per le stagioni teatrali dei Comuni di Putignano, Conversano, Mesagne e Aradeo organizzate in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Ettore Bassi dopo una carriera come animatore turistico, nel 1991 debutta nel mondo dello spettacolo partecipando a Piacere Raiuno. L’anno successivo vince il titolo di più bello d’Italia grazie al programma omonimo condotto da Patrizia Rossetti. Nel 1993 esordisce come conduttore ne La banda dello Zecchino, mentre il suo primo ruolo da attore arriva con Italian Restaurant (1994) di Giorgio Capitani. Tra i suoi personaggi più importanti si ricordano il carabiniere Gabriele Perna in Un posto al sole, il maresciallo Andrea Ferri in Carabinieri e il commissario Davide Rivera in Rex. Nel 2000 presenta la Giornata Mondiale della Gioventù del Giubileo lavorando in mondovisione con papa Giovanni Paolo II. Sempre in tema religioso, impersona san Francesco nella serie di Rai 1 Chiara e Francesco, Marco in Sotto il cielo di Roma e Gapa in Giovanni Paolo II. Nel 2005 approda alle gare automobilistiche, sua grande passione, con ottimi risultati. Continua comunque la sua carriera nel mondo dello spettacolo con conduzioni e fiction di successo. Non sono mancati spettacoli inediti nella sua carriera, come il familiare Quando mamma non c’è, in onda su Sky Gambero Rosso, in cui è alle prese con la preparazione di ricette più o meno elaborate insieme alle figlie. Un’altra grande passione lavorativa dell’attore barese è il teatro, dal 1996 al 2019 lo si ritrova in varie produzioni come Il muro di Angelo Longoni, Miles Gloriosus di Cristiano Roccamo e L’attimo Fuggente di Marco Iacomelli. Dopo essere stato il protagonista in TV e in teatro rispettivamente con La porta rossa di Carmine Elia e The Bodyguard − Guardia del corpo, il Musical di Federico Bellone, nel 2019 Bassi si cimenta nel ballo come concorrente della popolare trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le stelle. Qui l’attore danza con la maestra Alessandra Tripoli e si classifica secondo a un passo dalla coppa conquistata da Lasse Matberg e Sara Di Vaira.

Si parte il 24 gennaio dal Teatro Comunale di Putignano (sipario ore 21.00).

In occasione dello spettacolo è previsto anche l’incontro con Ettore Bassi e Massimo Germini con il pubblico. L’appuntamento è alle 18.30 nella sala prove del Teatro Comunale di Putignano. Lo spettacolo andrà poi in scena il 25 gennaio al Cinema Teatro Norba di Conversano (sipario ore 21.00), il 26 gennaio al Teatro Comunale di Mesagne (sipario ore 21.00) e, infine, il 27 gennaio al Teatro “Domenico Modugno” di Aradeo (sipario ore 20.30).

Ivana Ferri torna ad occuparsi di un teatro attento a problematiche sociali aperte e lo fa riunendo un gruppo di lavoro di rara sensibilità. “Il Mercante di luce”, bellissimo e toccante romanzo scritto da Roberto Vecchioni, narra del viaggio poetico di un padre e di un figlio.

Ettore Bassi è il protagonista di questo particolare racconto, parole febbrili e piene d’amore, pronunciate da un padre al proprio figlio. Il tentativo di lasciargli un dono, il più grande possibile, oltre la felicità, il disamore e l’amore, la casualità di nascere oppure no, oltre tutto questo che è un frullar d’ali in una melodia alta e che ci portiamo dentro al di là del tempo dato. ‘Perché non importa quanto si vive, ma con quanta luce dentro’.