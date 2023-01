Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini in Puglia, la proposta di matrimonio arrivata?

Weekend pugliese per la conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, e il compagno, l’imprenditore Marco Bacini.

A farlo sapere è direttamente la bellissima Panicucci che sul suo profilo Instagram ha postato un bel po’ di foto con una bella didascalia: “Il mio meraviglioso weekend in Puglia tra Savelletri, Ostuni, Alberobello Monopoli” taggando alla fine Marco Bacini compagno dal 2016.

(continua dopo le foto)

Le immagini della coppia suInstagram



La location scelta per soggiornare in Valle d’Idria resta comunque segreta anche se pare sia proprio una masseria tanto conosciuta quanto gettonata tra i vip.

Un paio di giorni di relax meritatissimi per i due innamorati che non nascondono la contentezza di essere in uno dei posti che anche in pieno inverno risultano essere magici e suggestivi.



Ma chi avrà portato chi? Secondo indiscrezioni pare che a prendere l’iniziativa sarebbe stato proprio il bel manager Bacini che con oculatezza avrebbe scelto un serie di posti mozzafiato per incantare e stravolgere la bella Federica.

E se proprio in Puglia arrivasse da parte di Bacini la proposta di matrimonio alla Panicucci?

Federica negli scatti ha una luce negli occhi davvero particolare e un sorriso troppo radioso rispetto al solito.

Un segnale che fa sognare i fans della coppia che da tempo attendono il fatidico “sì” della coppia.