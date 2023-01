Campioni in Campo e nella Vita, si è spento Gianluca Vialli. Uomo, calciatore, simbolo. Aveva 58 anni e lottava contro un tumore al pancreas da 5 anni, è morto nella clinica di Londra in cui era ricoverato. Vialli ha rappresentato in Europa il meglio del calcio italiano di allora: forza fisica, dinamismo, fiuto del gol, leadership in campo e fuori. Si spegne a pochi giorni da Siniša Mihajlović e Pelé (Edson Arantes do Nascimento). L’ex bomber di Sampdoria, Juventus e Chelsea, Gianluca Vialli non solo calcio, amava la Puglia, in vacanza da Foggia a Lecce passando da Bari. estremamente interessato a conoscere il nostro territorio e su quale sia il periodo ideale per trascorrere da queste parti una vacanza evitando la ressa dei turisti. La sua in vacanza nel Salento, avvistato sulle spiagge di Gallipoli per godersi qualche ora di relax con gli amici diventa un’immagine dell’uomo semplice che era.

14 dicembre 2022 il suo annuncio di sospendere temporaneamente tutti gli impegni e di sospendersi da capo delegazione della Nazionale azzurra

20 dicembre 2022 viene ricoverato a Londra. La preoccupazione della mamma partita per stargli accanto.

Fino ad oggi sempre combattivo, un giocatore ma soprattutto un Uomo, campione dentro e fuori il campo.

Un minuto di silenzio su tutti i campi di serie A.