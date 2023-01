Brindisi, Esplosione nel cuore della notte danni ad una attività. Intorno alle 2:30 di oggi un boato a svegliato tanti cittadini. Tra via Irpinia e via Sant’Angelo, un ordigno esploso ha danneggiato la saracinesca e la vetrata dell’ottica Mimmo in via Aldo Moro. Sul posto i vigili del fuoco e le forze dell’ordine allertare dai residenti, dopo la messa in sicurezza si ipotizza una bomba carta. indagano i poliziotti, al lavoro per chiarire il movente del gesto.

