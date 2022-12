Lunedi’ 12 dicembre alle ore 15 vi sara’ l’incontro presso Palazzo di Città con il Direttore generale del Comune, Pisano, dove auspichiamo che sia presente anche il pres. Kyma/Amiu.

Taranto – Slai Cobas, incontro con il Direttore Generale per gli ex Pasquinelli. CHIAMIAMO TUTTI I LAVORATORI E LAVORATRICI EX PASQUINELLI A VENIRE, A NON ARRENDERSI di fronte ad una ingiustizia ineccettabile

Questo incontro è stato richiesto dallo Slai cobas all’interno della giornata di lotta di tutti i sindacati di base del 2 dicembre, in cui vi sono stati due presidi, in prefettura e sotto Palazzo di citta’, aventi come temi, la situazione di perdita del lavoro, in primis i licenziamenti dei 21 lav ex Pasquinelli; il problema dei bassi orari di lavoro e di salario dei lav Asili, Amat, e altre tematiche.

E’ evidente che la situazione più urgente è quella dei licenziamenti ex pasquinelli.

Questa vicenda oltre che grave per i lavoratori è assurda: si buttano in mezzo ad una strada questi lavoratori e famiglie, proprio nel periodo natalizio, dopo che hanno lavorato per più di 10 anni per la cittaà: per questi lavoratori si dice che non ci sono soldi; mentre per tutti gli altri interventi nella citta’ ci sono.

Se Comune e Amiu non vogliono garantire il lavoro per pochi mesi, che sicurezza possiamo avere che verra’ mantenuto l’impegno a rioccupare tutti i 21lavoratori nel prossimo anno appena l’impianto di selezione sarà avviato, e tenendo conto che mancando il lavoro, la “clausola sociale” non ha valore legale, dato che essa agisce nel passaggio da lavoro a lavoro?

Ma c’è un’altra cosa inaccettabile, anche se non può sorprenderci. Il Sindaco Melucci durante la campagna elettorale per le amministrative, chiedeva lui di incontrare chiunque, anche l’ultimo lavoratore, e prometteva impegni sulle varie problematiche lavorative; oggi Melucci è tornato a non incontrare più nessuno, nemmeno i sindacati che organizzano i lavoratori degli appalti comunali, e questa “nuova amministrazione” (nel silenzio anche dei nuovi consiglieri comunali) si caratterizza, per quanto riguarda i lavoratori, nell’avviare come prima iniziativa dei licenziamenti.

Questo non può passare impunemente!

SLAI COBAS per il sindacato di classe