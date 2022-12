Taranto – I rossoblu vincono col Monterosi e agganciano la zona play-off

Una vera battaglia su un terreno di gioco proibitivo, con un Capuano indemoniato in panchina ed un Tommasini cannoniere ritrovato, oggi alla terza rete consecutiva

Un primo tempo senza sussulti, fra Taranto e Monterosi, se si eccettuano due occasioni da gol per gli ospiti. All’11 Parlati incorna di testa, bella parata di Vannucchi. Al 34’, tiro dalla distanza di Gasperi, ben parato anche questo. Nel secondo tempo, entra in campo un Taranto diverso, con Provenzano play maker. Al 15’ e al 18’ show di Tommasini che prima impegna Moretti e poi lo trafigge su assist di Guida, da un’apertura di Mastromonaco. Taranto in vantaggio. I rossoblu, con questa vittoria, confermano il buono stato di forma dell’intero gruppo. Salgono al nono posto in classifica e si sistemano in zona play-off. Impensabile, tutto ciò, due settimana fa e Capuano festeggia un Provenzano tornato in campo allo Iacovone.

Taranto-Monterosi 1-0

Rete di Tommasino al 19′ del s.t.

Taranto: Vannucchi; Manetta, Antonini, Evangelisti; Ferrara, A. Romano (46’ Provenzano), Labriola (62’ Mazza), Mastromonaco, Formiconi (46’ Chapi Romano); Guida (85’ La Monica), Tommasini. Panchina: Loliva, Caputo, Maiorino, Sakoa, Brandi. All. Capuano.

Monterosi: Moretti; Mbende, Borri, Piroli; Verde (76’ Di Francesco), Gasperi (76’ Di Paolantonio), Lipani, Parlati, Cancellieri; Burgio (76’ Tolomello), Costantino. Panchina: Basile, Giordani, Liga, D’Antonio, Di Renzo. All. Menichini.

Ammoniti: Burgio, Gasperi, Cancellieri (M); Tommasini, Mastromonaco, Evangelisti (T).

Angoli 3-3