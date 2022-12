PUGLIA – Ponte dell’Immacolata in Agriturismo.

Immacolata in agriturismo alla ricerca del relax, della qualità culinaria e per allontanarsi dal caos. Un afflusso di più di 20.000 vacanzieri secondo Coldiretti Puglia ha scelto di trascorrere l’Immacolata in agriturismo, lontano dagli affollamenti. Alla ricerca del chilometro zero nei piatti tipici o elaborati. Nel risveglio di una tradizione quasi familiare, con attività strettamente legate al Natale.

0 Shares