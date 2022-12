Taranto – Cus, seconda vittoria di fila

I rossoblu festeggiano al Tursport la seconda vittoria di fila, prova lineare con crescendo finale nell’ultimo quarto. Bruno, Corral, Villa, Cena e un gran Sampieri in doppia cifra

CJ BASKET TARANTO – TERAMO A SPICCHI 2K20 77-65

Non c’era modo migliore per il CJ Basket Taranto che festeggiare il giorno dell’Immacolata regalandosi e regalando al proprio pubblico del Tursport una bella vittoria. È successo contro la Teramo a Spicchi nel posticipo dell’undicesima giornata del campionato di serie B Old Wild West 2022/23 girone D.

Successo meritato per i rossoblu che fa il paio con quello di pochi giorni fa a Corato. Taranto, ancora senza Conte e con Graziano a mezzo servizio, ha condotto davanti un testa a testa all’interno di una partita equilibrata, non perfetta da parte di entrambe le squadre. Il CJ ha saputo fronteggiare al meglio lo sliding doors della partita quando a fine 3° quarto Teramo ha operato il sorpasso andando a +4. Il timeout di coach Olive ha resettato tutto rimandando in campo un Taranto che ha saputo ribaltare la partita a suo favore come evidenzia il break di 26-10 maturato nei successivi 13 minuti finali. Ai soliti Bruno (15pti), Corral (15), Villa (14), questi ultimi che hanno flirtato con la doppia cifra (9 rimbalzi per il pivot, 9 assist per il play), Cena (11) grandissimo il contributo del giovanissimo Luca Sampieri, 11 punti, la prima doppia cifra della sua carriera in serie B, conditi da 4/6 da due, 1/1 da tre, 6 rimbalzi e 3 assist.

Coach Olive conferma il quintetto delle ultime uscite in contumacia capitan Conte, con Piccoli in starting five con Cena, Corral, Villa e Bruno. Coach Gabrielli risponde con Vigori, Perin, Galipò, Cianci e Calbini.

Inizio abbastanza spettacolare più per demerito delle difese che per meriti degli attacchi che comunque producono un buon showtime, nei sottomani di Cena e Vigori, nelle triple su scarico di Bruno e Perin e ancora le schiacciate di Corral e Calbini. Sul punteggio di perfetta parità, 9-9 a fare la differenza la seconda tripla di Perin su cui coach Olive chiama timeout per registrare l’atteggiamento un po’ “moscio” dei suoi. Si riparte sulla stessa lunghezza d’onda, tripla di Villa e Cianci, poi Corral e Perin per un equilibrio che resta invariato fino al suono della sirena sul canestro del neoentrato Sampieri, 23-22.

C’è anche il neoacquisto Casoni in campo tra le fila di Teramo ma è Sampieri a fare la differenza segnando un altro canestro, l’unico dei primi 3’ del secondo quarto in completa controtendenza con quelli del primo parziale. Taranto ha però il merito di sbagliare di meno, anzi di segnare di più, come col +5 di D’Agnano. Le triple di Perin e Bruno non cambiano la sostanza, cosa che riesce invece a Villa e Corral che fanno volare Taranto sul +9. Sul più bello però il CJ si siede sugli allori, allenta l’intensità e forza un po’ troppo, Teramo così con qualche libero di Calbini, un canestro di Cianci rientra in carreggiata. Coach Olive intanto rigetta nella mischia dopo quasi un mese di assenza Mattia Graziano che lo ringrazia con una tripla che però non ferma la rimonta della TSP che con la tripla di Guastamacchia chiude a -3 all’intervallo, 43-40.

Al rientro in campo, Taranto resta con la testa per un po’ negli spogliatoi. Dopo il canestro di Cena infatti i rossoblu si inceppano. Teramo ne approfitta e sull’asse Galipò-Cianci ribalta il punteggio con un break di 6-0. Le due triple di Bruno sono provvidenziali anche se ora Teramo è in fiducia e risponde colpo su colpo anzi sul pari a 51 va a +4 con due canestri in fila di Calbini. Coach Olive chiama time out e striglia un po’ i suoi. Che ancora una volta rispondono presente sul parquet dapprima con una tripla di Cena, poi con l’azione da 2+1 di Piccoli che mandano Taranto all’ultimo quarto avanti di due lunghezze, 61-59.

C’è anche Sampieri in campo e si vede. L’under è on fire, segna un canestro che fa male alle convinzioni di Teramo e si fa trovare pronto, sia a rimbalzo sia nel servire Cena sul ribaltamento per il +6 che stavolta costringe coach Gabrielli al timeout. Ma l’inerzia della partita è tutta nelle mani di Taranto. Lo si capisce quando Villa mette la classica tripla “from downtown” per il +10 per poi servire Corral che schiaccia il +12 che vale anche come punto esclamativo sulla vittoria del CJ a 3’ dalla fine. La TSP ci prova fino alla fine, rientra a -8 con Perin ed è in quel momento che l’mvp della partita Sampieri mette in retina la tripla che fa vibrare tutto il Tursport che può gioire alla vittoria rossoblu.

Il CJ Taranto sale così al 7° posto in classifica con l’obiettivo di chiudere al meglio questa settimana iniziata con il successo di Corato, andando a fare bottino pieno a Pescara, domenica prossima.

MEDIA – Su Cittadella la Radio anche quest’anno radio ufficiale rossoblu, al sito www.radiocittadella.it mentre la differita tv in chiaro del match andrà in onda il lunedì alle ore 14.30.

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Risultati 11^ giornata Diesel Tecnica Sala Consilina-BPC Virtus Cassino 77-73 d. 1 t.s. Ble Decò Juvecaserta-Adriatica Industriale Corato 98-83 IVPC Del Fes Avellino-Geko PSA Sant’Antimo 68-79 Bava Pozzuoli-Lions Bisceglie 70-82 White Wise Basket Monopoli-Pescara Bk 2.0 78-71 Liofilchem Roseto-Lars Virtus Arechi Salerno 90-89 d. 1 t.s. CJ Basket Taranto-Teramo a Spicchi 2K20 77-65 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Luiss Roma rinviata all’11/01/2023 20:30

Classifica: Tecnoswitch Ruvo di Puglia 18 9-1 Ble Decò Juvecaserta 18 9-2 Lions Bisceglie 16 8-3

Geko PSA Sant’Antimo 16 8-3 Luiss Roma 14 7-3 Liofilchem Roseto 14 7-4 CJ Basket Taranto 12 6-5 BPC Virtus Cassino 12 6-5 IVPC Del Fes Avellino 10 5-6 Lars Virtus Arechi Salerno 10 5-6 Teramo a Spicchi 2K20 8 4-7 White Wise Basket Monopoli 8 4-7 Diesel Tecnica Sala Consilina 8 4-7 Adriatica Industriale Corato 6 3-8 Pescara Bk 2.0 4 2-9 Bava Pozzuoli 0 0-11 NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

Prossimo turno (12^ giornata): 10/12/2022 18:00 Luiss Roma-Bava Pozzuoli 11/12/2022 18:00 Adriatica Industriale Corato-Geko PSA Sant’Antimo 11/12/2022 18:00 BPC Virtus Cassino-Ble Decò Juvecaserta 11/12/2022 18:00 Teramo a Spicchi 2K20-IVPC Del Fes Avellino 11/12/2022 18:00 Lions Bisceglie-Liofilchem Roseto 11/12/2022 18:00 Pescara Bk 2.0-CJ Basket Taranto 11/12/2022 18:00 White Wise Basket Monopoli-Diesel Tecnica Sala Consilina 11/12/2022 18:00 Lars Virtus Arechi Salerno-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

CJ Basket Taranto: Santiago Bruno 15 (0/2, 5/9), Diego Corral 15 (4/7, 1/1), Francesco Villa 14 (2/2, 3/7), Enzo Damian Cena 11 (3/7, 1/3), Luca Sampieri 11 (4/6, 1/1), Marcello Piccoli 6 (2/7, 0/1), Mattia Graziano 3 (0/0, 1/1), Francesco D’Agnano 2 (1/2, 0/4), Andrea Francesco Liace 0 (0/0, 0/0), Lamberto Napolitano 0 (0/0, 0/0), Francesco Gaeta 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Olive.

Teramo a Spicchi 2K20: Sebastiano Perin 15 (3/7, 3/9), Lorenzo Calbini 12 (4/7, 0/4), Luigi Cianci 11 (3/7, 1/1), Federico Casoni 9 (0/1, 3/9), Arcangelo Guastamacchia 9 (3/5, 1/1), Giorgio Galipò 4 (2/5, 0/3), Mattia Sacchi 3 (1/1, 0/4), Alessandro Vigori 2 (1/5, 0/1), Alessandro Di febo 0 (0/0, 0/0), Ettore Semprini cesari 0 (0/0, 0/0). All. Gabrielli

Arbitri: Marco Guarino di Campobasso e Manco Marcello di San Giorgio a Cremano (NA). Parziali: 23-22, 20-18, 18-19, 16-6. STAT TA – Tiri liberi: 9 / 18 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Diego Corral 9) – Assist: 21 (Francesco Villa 9). STAT TE – Tiri liberi: 7 / 11 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Luigi Cianci 10) – Assist: 17 (Giorgio Galipò 7)