Lecce – Morten Hjulmand, il capitano di prospettiva

Mentre i Mondiali volgono al termine, in Italia è tempo di amichevoli, per le società di serie A e c’è il tempo di conoscere meglio qualche calciatore.

Morten Hjulmand è il capitano del Lecce. Ha appena 23 anni e, come professione, fa il regista. Il suo talento lo esprime proprio come i registi cinematografici mettendoci tanto di suo, in questo calcio pieno di problemi. Ma che lui fosse un puro, l’avevamo capito sin dal suo arrivo. Le sue entrate un po’ sull’avversario, senza far male e, soprattutto sul pallone, mostrano quanto sia pulito nelle giocate. A Copenaghen, da dove viene, sono ben altre le temperature rispetto al Salento. Ma lui ha tanta serenità interiore, bagaglio di una famiglia di cultura, con papà insegnante. Nonostante la giovane età, ha già conosciuto l’European League e tante altre competizioni europee. Una mezzala con i fiocchi, è stato importantissimo nella risalita del Lecce in serie A, pur arrivando, l’anno scorso, nel mercato invernale. E’ già stato convocato in Nazionale Danese, purtroppo no per il Mondiale. Ma si rifarà presto, ne siamo certi.