Al pari si strenne natalizie si dispensano anche dosi omaggio

Bari – Droga agli studenti con i buoni spesa. I pusher, per ingraziarsi gli studenti, ed acquistare nuovi clienti, vendono la droga con i buoni pasto a pochi euro (5-6 euro), arrivando a regalare alcune dosi per mostrare la qualità dei loro prodotto.

Insomma libera concorrenza, vista l’aumentata produzione degli stupefacenti in questi giorni, e qualcuno si ingegna con una operazione di marketing, scontando le dosi anche del 20%.

Ed immettono nello spaccio nuove droghe per poveri, per esempio, la shisa, in alternativa alla cocaina.

Durante le feste natalizie il consumo di droghe, considerate leggere ( cannabis) aumenta, specie tra i giovani.