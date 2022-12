Andria – Confermata la partita a porte chiuse per la Fidelis ad Avellino

Cattive notizie per i tifosi di Avellino e della Fidelis Andria. La partita fra le due compagini, è confermato, verrà giocata a porte chiuse. E’ in programma, al Partenio-Lombardi, alle 17.30 di Domenica 11 Dicembre.

Chi volesse seguirla, potrà farlo su Eleven Sports, emittente televisiva detentrice dei diritti televisivi (esclisivi) per i match di serie C. Buona notizia anche per gli abbonanti Sky: partita inclusa nella rubrica Diretta gol.