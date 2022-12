Francesco Battista afferma che nella precedente Seasons è sbagliata la stima di 144mila turisti

Taranto-Battista(Lega)“Tappa della SailGP – Seasons N. 4 e 5”.. È notizia di questi giorni che l’amministrazione Melucci con delibera di giunta N° 202 del 02/12/2022 ha confermato la partecipazione del Comune di Taranto in qualità di Città Ospitante alla competizione internazionale SailGP per la Season n. 4 – nei giorni 23 e 24 settembre del 2023 – e per la Season n. 5 del 2024 nelle date da individuarsi

Per giustificare questa decisione, tra le premesse si è evidenziata la presenza in loco di 144.000 spettatori nelle varie tappe della stagione 2 (2021-22).

Contestualmente si è deliberato un impegno di spesa di circa 7 milioni di euro e si è dato mandato al Sindaco per l’eventuale costituzione di un Comitato dedicato a supporto dell’organizzazione dell’evento, che presumibilmente dovrebbe comportare altre uscite alle casse del Civico Ente.

Francesco Battista consigliere comunale in quota Lega afferma che:: nella stagione 2 (2021-2022), una delle tappe ha avuto luogo a Taranto nelle giornate del 5 e 6 giugno 2021 e non si sono lontanamente registrate presenze di spettatori vicine a quelle dichiarate nella media di altre tappe (144.000).

Inoltre le fantomatiche ricadute sul territorio in termini economici e di ritorno di turisti grazie alla passata edizione, sbandierate dall’amministrazione Melucci, non trovano riscontro nella realtà.

Infatti è risaputo che le attività commerciali sono da anni in seria difficoltà economica e basta farsi un giro in città per verificare che le saracinesche di molti locali commerciali sono tristemente abbassate.

Per quanto sopra descritto è evidente che la scelta di una manifestazione velica, visto anche la precedente edizione, nei migliore dei casi porterà semplicemente vantaggio alla città in quei due giorni.

Mi chiedo pertanto se non sarebbe stato meglio investire 7 milioni di euro, che voglio ricordare sono soldi dei tarantini, per trovare soluzioni alternative e soprattutto di tipo sistemico al fine di incentivare l’iniziativa imprenditoriale e l’economia tarantina.