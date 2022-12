Consorzio Servizi Avanzati: l’on. Chiarelli nuovo presidente

L’Assemblea dei Soci del C.S.A. (Consorzio Servizi Avanzati Scarl), società pubblica che vede la partecipazione di tutte le Camere di commercio di Puglia e Basilicata e di alcune Camere di commercio calabresi, nella seduta del 6 dicembre scorso, all’unanimità, ha nominato Presidente l’on. Gianfranco Chiarelli. Chiarelli ha ringraziato i Soci per l’indicazione unanime della sua persona ed ha accettato formalmente la carica.

Con questo comunicato questa mattina è stata annunciata l’elezione dell’on. Gianfranco Chiarelli quale Presidente del CdA del Consorzio Servizi Avanzati.

L’on. Chirelli, alla luce di questo importante riconoscimento, ha dichiarato: “Il Consorzio Servizi Avanzati rappresenta una organizzazione dall’importanza strategica per lo svolgimento delle attività proprie della Camere di Commercio. In questo anno e mezzo di mandato quale Commissario dell’Ente camerale tarantino, ho avuto modo di apprezzare l’alto grado di professionalità messo in campo dalle risorse umane attualmente impiegate all’interno del consorzio: 110 unità in grado di essere risposta fattiva delle esigenze e dei fabbisogni provenienti dai vari settori. Le attività del CSA sono nei fatti integrate e complementari alla mission camerale.

Non voglio nascondere la soddisfazione e la gratitudine per aver conseguito il ruolo di presidente del consiglio d’amministrazione del CSA attraverso l’unanime elezione da parte dei Presidenti delle Camere di Commercio di Puglia, Basilicata e di alcune Camere della Calabria. Nelle prossime ore incontrerò il direttore del Consorzio, il dott. De Giorgio, per prendere visione della attuale situazione così da garantire maggior slancio attuativo agli scopi statutari”.