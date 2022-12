Foggia – I satanelli battono il Catanzaro e volano in Coppa Italia

Passaggio del turno del Foggia, ora in semifinale in coppa Italia. Un Catanzaro in formazione rimaneggiata, si arrende ai rossoneri, decisamente più motivati. Vittoria importante che ha un valore anche per i play-off finali, visto che in campionato non c’è già più storia per il primo posto.

Tabellino

Marcatori: 30’st Ogunseye su rigore 45+1’st D’Ursi

FOGGIA (3-5-2) : Nobile; Leo, Sciacca, Rizzo; Garattoni, Frigerio (24’st Schenetti), Petermann (24’st Chierico), Di Noia, Costa;

Ogunseye, Peralta. All. Gallo. A disp: Raccicchini, Dalmasso, Schenetti, Chierico, D'Ursi, Papazov, Markic, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Vuthaj, Tonin.

CATANZARO (3-5-2) : Sala; Mulè, Fazio, Gatti; Scavone, Welbeck, Cinelli, Verna, Katseris; Curcio (Maltese), Cianci. All. Vivarini. A disp: Fulignati, Rizzuto, Morelli, Belpanno, Russi, Maltese, Ruffino, Rafele, Lanciano.