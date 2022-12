Taranto – Inaugurato in città l’albero di Natale di “Sosteniamoli subito”

Non

Per la prima volta in Puglia – oggi a Taranto e domani a Sava, l’allestimento artistico dedicato alla sicurezza sui luoghi di lavoro

Le migliaia di persone che in questi giorni si recheranno alla Galleria del Centro Commerciale Porte dello Jonio di Nhood di Taranto, prima di tuffarsi nel rito dello shopping natalizio avranno un momento di riflessione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sui troppi incidenti che subiscono i lavoratori e sulle moltissime morti bianche!

Questa è la location in cui è stata inaugurata a Taranto, presente il Consigliere regionale Enzo Di Gregorio, l’installazione artistica del progetto “Sosteniamoli subito” della Fondazione Anmil, la prima in Puglia dopo che è stata realizzata in numerosi comuni italiani; la seconda sarà inaugurata presso il Municipio di Sava, alle ore 10.00 di giovedì 8 dicembre.

Le due iniziative pugliesi si devono all’impegno della Sezione territoriale ANMIL Taranto che ha coinvolto a Taranto Formedil CPT Taranto e a Sava M.D. Service Srl.

“Sosteniamoli subito” è un’originale campagna di sensibilizzazione nazionale sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, resa possibile dalla sensibilità dello scultore Francesco Sbolzani che ha donato alla Fondazione Anmil la sua idea progettuale.

È stato il tarantino Emidio Deandri, Vicepresidente nazionale Anmil e Componente CIV Inail, a spiegare che «anche a Taranto, dove è stata allestita su una parete esterna del centro commerciale, l’installazione di “Sosteniamoli subito” è composta da una figura di albero di Natale formata da tanti caschi antinfortunistici montati su una tipica intelaiatura da cantiere: la maggior parte sono nel tradizionale colore giallo, mentre tre sono di colore nero – il numero di coloro che ogni giorno muoiono sul lavoro in Italia – e tanti altri sono rossi, a simboleggiare i numerosi infortuni sul lavoro e le troppe malattie professionali».

A Taranto, in particolare, l’iniziativa è stata resa possibile dalla collaborazione di Formedil CPT Taranto, l’ente di formazione che, nato dalla unificazione della Scuola Edile e del CPT di Taranto, sostiene le imprese nel loro impegno per aumentare la sicurezza nei luoghi di lavoro, come ha spiegato il direttore Francesco Pasanisi intervenendo all’inaugurazione.

Nell’occasione Mauro Tatulli, Shopping Center Manager del Centro Commerciale Porte dello Jonio, ha invece sottolineato come «non potevamo non accogliere la richiesta dell’Anmil di ospitare questa installazione artistica: Porte dello Jonio è un luogo non solo ludico, ma che si dedica al territorio a 360° valorizzandolo sotto ogni aspetto da quello culturale, sociale a quello sportivo».