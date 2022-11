MCT: tra Mediterraneo e Città Vecchia

La Mostra del Cinema di Taranto riaccende la Città dei Due Mari con 40 film e 10 eventi tra Palazzo Pantaleo, Castello Aragonese, Ketos e Conservatorio Paisiello. Ingressi liberi e gratuiti.

Cultura, storia e immagini dei Paesi bagnati dal «Mare Nostrum», con un affaccio anche al Medioriente, si incontrano a Taranto. Convegni, workshop, talk e 40 film provenienti da Tunisia, Marocco, Siria, Iran, Albania, Francia, Portogallo, Italia. Ai nastri di partenza la sesta edizione della Mostra del Cinema di Taranto che avrà come titolo «Mediterraneo Uno». Tutti gli eventi si terranno dal 29 novembre al 3 dicembre nella Città vecchia tra Castello Aragonese, Ketos – Centro Euromediterraneo del Mare, Palazzo Pantaleo e Conservatorio Paisiello. Giunta al suo sesto anno, per il 2022 la MCT vuole dare il proprio contributo in termini culturali a sensibilizzare sull’importanza dell’unione tra i popoli.