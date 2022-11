Iaia (FdI): dall’Anci ribadito il protagonismo dei comuni

«È stato molto apprezzato l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni durante l’assemblea nell’Anci e ne sono particolarmente contento perché, avendo rivestito per 10 anni la carica di sindaco del Comune di Sava (TA), conosco bene le esigenze degli amministratori locali e le numerose difficoltà da affrontare ogni giorno. La vicinanza dunque, del Governo centrale nei confronti dei Comuni rappresenta un valore aggiunto che troverà la sua concretezza nella gestione del Pnrr. Tema questo su cui ha puntualizzato Meloni ieri a Bergamo, rimarcando la centralità degli Enti locali. Questo orientamento dell’Esecutivo è già presente nella proposta della legge di Bilancio in cui sono stati previsti aiuti reali per fronteggiare gli affitti, il caro energia e i costi dei beni primari. Essere al fianco dei sindaci, come ha dimostrato il presidente del Consiglio, è un modo per stare vicino alla gente». Così l’on. Dario Iaia di Fratelli d’Italia, capogruppo nella giunta per le autorizzazioni.

