Comitati Pari Opportunità degli ordini dei dottori commercialisti di Puglia conto la violenza sulle donne

In occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, i Comitati Pari Opportunità degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Puglia, si uniscono per ricordare le vittime di maltrattamenti, abusi e femminicidi e per combattere insieme le discriminazioni e le disuguaglianze di genere. “La violenza contro le donne rappresenta una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ancora oggi, spesso non viene denunciata a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano. La violenza si radica e progredisce nella disuguaglianza e nella discriminazione. Nessuna legge potrà mai essere efficace contro la violenza di genere quanto la prevenzione. Prevenzione finalizzata all’educazione delle nuove generazioni che parta dal rispetto delle differenze, passi da una comunicazione dei mass media più rispettosa della figura femminile, per arrivare al raggiungimento dell’uguaglianza come valore universale”.

