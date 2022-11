Al De Bellis una ricerca per aiutare la spesa sanitaria

Migliorare l’assistenza ai pazienti, garantire terapie innovative più efficaci, migliorare la loro qualità di vita ma allo stesso tempo risparmiare sui costi della spesa sanitaria. È questo il sorprendente risultato di uno studio recentemente divulgato dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte compiuto su pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali (IBD). Una ricerca che ha visto, a fronte di una spesa da parte del SSN di circa 40.000 euro, un risparmio di quasi 630.000 dovuto ai costi per la spesa farmaceutica e le prestazioni mediche da parte delle aziende farmaceutiche sponsor degli studi clinici. Per il Direttore Scientifico prof. Gianluigi Giannelli: «È un risultato eclatante perché si tratta del primo studio a livello mondiale in ambito gastroenterologico».

