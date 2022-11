Bari – Volley, torna il Covid e c’è la prima sospensione

Bcc Castellana Grotte-Porto Viro rinviata, più di tre casi Covid nella squadra veneta

Non si giocherà il big match della nona giornata del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile tra Bcc Castellana Grotte e Delta Group Porto Viro, inizialmente in programma domenica 27 novembre 2022 alle ore 17 al Pala Grotte di Castellana Grotte.

La Lega Pallavolo Serie A, infatti, ha disposto il rinvio della gara in oggetto a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra ospite.

Nel programma della giornata in calendario tra sabato 26 e domenica 27 novembre, rinviata al 21 dicembre 2022 anche la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Conad Reggio Emilia.

I biglietti già acquistati per l’accesso alla gara tra Castellana e Porto Viro, sia online sulla piattaforma diyticket.it che presso la biglietteria del Pala Grotte, saranno validi anche per il giorno in cui sarà stabilito il rinvio della partita stessa.

Ulteriori informazioni sul sito www.newmatervolley.it e sui canali social di New Mater Volley.