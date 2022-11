Taranto – Mister Capuano: “Non riesco a commentare una sconfitta così”

Quanto visto a Francavilla, mostra ancora un Taranto dalle dei facce. Purtroppo è il risultato quello che conta e che, in questa occasione dice che i rossoblu hanno perso 3-0. Mister Capuano è chiaro: “ punto:

“Faccio fatica a commentare un match del genere, ho contato 8 palle gol in nostro favore e 4 miracoli di Avella. I ragazzi, però, hanno disputato una partita importante, in particolare in fase di possesso. La Virtus ha fatto un solo tiro in porta e hanno preso tre punti. In campo oggi c’era una sola squadra. Siamo stati sfortunati, Avella si è superato e noi abbiamo sbagliato l’impossibile. Non posso chiedere di più ai miei ragazzi, ci attendono partite importanti che affronteremo con umiltà. Gli episodi? Sul rigore di Manetta ero distante ma il giocatore mi ha assicurato di aver respinto il pallone con la spalla. Il rigore su Guida, invece, non si può non dare ma per oggi tralascerei gli episodi”. Ora i rossoblu sono attesi ad Avellino dove l’ambiente è già di suo infuocato, figuriamoci ora che la squadra è in fondo alla classifica!

