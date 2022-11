E’ morto Roberto Maroni

E’ morto questa mattina Roberto Maroni, nel 2009 inaugurò a Trani la sede della Polizia Giudiziaria confiscata alla Mafia. Sen. Roberto Marti: “Va via un pezzo di storia importante per il nostro paese”

Roberto Maroni è morto a soli 67 anni per un male incurabile contro il quale combatteva da anni Roberto Maroni ex Ministro dell’Interno, del Lavoro e delle politiche sociali.

Nel 2009, come Ministro dell’Interno del Governo Berlusconi, inaugurò la sede della Polizia Giudiziaria della Procura di Trani in un immobile che era stato confiscato alla mafia.

In quella circostanza ci fu una contestazione da parte di Alternativa comunista del coordinatore regionale Michele Rizzi nella stessa del nord barese che contestavano l’azione di allontanamento degli immigrati e per le responsabilità dei Carabinieri per la morte di Stefano Cucchi.

Il sen Roberto Marti

Il senatore pugliese Roberto Marti, presidente della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (Cultura, Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha rilasciato alla nostra testata un ricordo di Maroni: “Va via un pezzo di storia. Per la Lega un segretario federale che ha lasciato il segno, ma va via l’uomo delle istituzioni il Ministro degli interni che di fatto ha modificato tanto in questo Pese. Ha lasciato un’impronta importantissima e lo ha fatto anche come Presidente della sua Regione. Un pezzo di storia importante non solo per il nostro partito, ma anche per l’Italia intera”