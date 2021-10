Ritornano in presenza gli incontri con l’autore organizzati dalla BCC San Marzano in collaborazione con il Festival del Libro Possibile.

Si parte in grande stile il 5 novembre con la presentazione dell’ultimo libro di Oscar Farinetti “Never Quiet“, edito da Rizzoli.

Sabato 27 novembre è la volta di Myrta Merlino con la sua ultima opera letteraria sulle tematiche legate alla parità di genere “Donne che sfidano la tempesta” edita da Solferino. Per entrambi gli incontri la location scelta è lo storico Teatro Orfeo di Taranto – in Via Pitagora 80. Introduce il presidente della BCC San Marzano Emanuele di Palma, modera la direttrice artistica del Libro Possibile Rosella Santoro.

Venerdì 5 novembre il guru di Eataly, l’impero delle eccellenze dell’agro alimentare italiano nel mondo con oltre 8.600 dipendenti e punti vendita in più di 10 nazioni, ripercorre alcuni momenti delle sue straordinarie tappe imprenditoriali a conferma delle doti di visione di un capitano d’industria che ha rischiato in proprio cercando sempre un equilibrio virtuoso tra qualità, costi d’esercizio, ricavi e ritorno d’immagine. Una ricetta vincente che ne fa uno degli italiani più ascoltati a livello mondiale nel campo del buon cibo Made in Italy. Dai primi anni a fianco del padre fino alla sua rocambolesca esperienza da leader, ci mostra cosa significa per lui “fare impresa” con coraggio e quali sono i valori essenziali del buon “mercante”, ma anche cosa vuol dire scontrarsi con la burocrazia e come scegliere buoni compagni di viaggio. La storia di Farinetti dimostra infatti, attraverso il suo accanimento lucido e irriverente, quanto sia importante la squadra con cui si sceglie di lavorare.

Sabato 27 novembre la nota giornalista, autrice e conduttrice televisiva spiega come una nuova leadership al femminile è possibile, ma va conquistata facendo squadra soprattutto nel nuovo scenario delineato dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Qual è oggi il posto che le donne occupano nella scacchiera della società? Con la pandemia del 2020 qualcosa è cambiato: un virus ha sbriciolato molte certezze ma ha portato in evidenza il ruolo fondamentale e il carattere unico delle donne. Scienziate come Ilaria Capua, grandi testimoni come Liliana Segre ma anche infermiere, cassiere, precarie, casalinghe, impiegate e molte altre. Tutte in prima fila contro un nemico invisibile, con molti oneri e pochi diritti. Myrta Merlino ha raccolto nel suo libro le voci di sofferenza e di ribellione, di ingiustizia e di speranza, di dubbi e paure, di vite rivoluzionate e capacità di resistere, componendo un racconto collettivo della condizione femminile. Per rilanciare la battaglia di un riscatto inevitabile e necessario.

Inizio ore 18.30 – Ingresso libero con registrazione obbligatoria su www.bccsanmarzano.it

Info 3481532197