L’amministrazione Melucci ha avanzato una propria proposta, in ragione del finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per la realizzazione e implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, attuando una progettazione di un piano degli spostamenti casa-scuola che vada incontro alle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini residenti nei quartieri periferici della città attraverso un’attenta valutazione degli spostamenti sistematici e all’utilizzo di mezzi alternativi alle autovetture private, che favoriscano un minor impatto ambientale con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12 Febbraio 2021, presentata dagli assessori Deborah Cinquepalmi e Gianni Cataldino, è stato disposto di procedere alla redazione di un progetto operativo di dettaglio che oggi è stato inviato al Ministero.

Il servizio Scuolabus nel Comune di Taranto è attualmente limitato a pochi studenti di due aree periferiche, in particolare riguardano i quartieri di Paolo VI e Lido Azzurro. È inoltre offerto un servizio gratuito a tutti gli studenti diversamente abili provenienti da diverse zone della città. Per la redazione del progetto “Taranto: Scuolabus Zero Emissioni” sono stati raccolti dati più precisi, attraverso interviste con i Mobility Manager Scolastici, ed è emerso che il principale mezzo utilizzato negli spostamenti casa-scuola è rappresentato dall’automobile di proprietà. È emerso quindi che il massiccio utilizzo di tale modello negli spostamenti casa-scuola incide in modo considerevole sulla qualità dell’aria, soprattutto nei pressi delle scuole, dove spesso, le automobili restano ferme ed accese per alcuni minuti. L’obiettivo del progetto “Taranto: Scuolabus Zero Emissioni” è quello di migliorare la qualità dell’aria attraverso l’implementazione del servizio di trasporto scolastico esistente rivoluzionando le cattive abitudini emerse dall’indagine preliminare effettuata. Per farlo è prevista l’attivazione di nuove 5 linee di scuolabus.

Le linee sono state progettate attraverso un’attenta osservazione del territorio in modo da ottimizzare la capienza massima dei mezzi e cercando di intercettare il maggior numero di alunni che possono raggiungere facilmente a piedi le strade più idonee al transito degli scuolabus e si è optato per bus elettrici con 45 posti disponibili per gli alunni.

Nello svolgere l’indagine preliminare per la fattibilità del progetto “Taranto: Scuolabus Zero Emissioni”, sono emerse anche esigenze di trasporto scolastico condiviso da altri istituti comprensivi ed è stato redatto uno studio di prefattibilità. La progettazione esecutiva così dell’intero servizio di scuolabus previsto potrebbe riguardare anche il coinvolgimento di altri istituti scolastici oltre a quelli già previsti, attraverso un’ottimizzazione degli spostamenti delle 5 linee previste dal progetto.

