10 casi positivi ci covid-19 in regione e 5 i decessi registrati ieri in Puglia. Sono morte 2 persone in provincia di Brindisi, 2 in provincia di Bat, 1 in provincia di Foggia.

Dei 10 casi di coronavirus riscontrati, 7 di questi nella provincia di Bari, uno a Taranto, uno a Foggia e uno a Brindisi.

Prosegue, intanto, la polemica tra l’europarlamentare Fitto e il professor Lopalco, che presiede la task force in Puglia, sul numero dei tamponi effettuati in Regione, in rapporto ai guariti e alla mortalità: “Le Regioni che fanno più tamponi sono quelle che registrano più guariti – perché Lopalco non si interroga sul perché la Puglia che ha più casi in isolamento domiciliare (quindi meno gravi) ha, poi, la più alta mortalità specifica tra tutte le Regioni meridionali e insulari? E ancora nel merito: Lopalco afferma – continua Fitto – che la bassa percentuale di guariti (ribadisco, la Puglia è ultima in Italia) si spiega nell’inserimento dei dati nella piattaforma. Cosa significa? La Puglia segue regole diverse da quelle delle altre Regioni? E perché? E, quindi, se i sistemi di rilevazione Regione per Regione sono diversi; Lopalco ci sta dicendo che i dati nazionali non sono attendibili? Che i grafici che vediamo (compresi quella della Protezione civile) non fotografano davvero la realtà?”

Critiche a cui, il professor Lopalco, ha risposto in una nota diramata sul sito della Regione Puglia (qui la notizia integrale), in cui spiega che la strategia della Puglia, nell’affrontare l’epidemia, sia stata la rete diagnostica – con 2500 tamponi al giorno – e la tracciatura attraverso isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria attiva, senza conseguenze di focolai e istituzione di zone rosse.

Pazienti covid e post covid ricoverati al “Moscati”

In calo i pazienti ricoverati al centro Covid del “Moscati”: 27, infatti, gli ospiti del presidio ospedaliero (11 in Malattie infettive, 8 in Pneumologia, 6 nel reparto di Medicina covid e 2 in Rianimazione).Non tutti i pazienti ricoverati sono affetti da Covid: alcuni risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid. Il presidio di Mottola ospita ancora 4 pazienti post Covid.

