TARANTO – I Carabinieri della Stazione Taranto Principale, al termine di un’articolata indagine scaturita lo scorso mese di giugno a seguito del decesso per overdose di un giovane tarantino, hanno tratto in arresto un sessantenne cittadino dello Sri Lanka, residente da anni a Taranto, responsabile di aver ceduto la dose mortale di stupefacente al ragazzo. In particolare i Carabinieri, ricostruendo con minuzia la vicenda, hanno appurato che l’uomo, pur essendo a conoscenza dello stato di salute del giovane e della sua acuta tossicodipendenza, gli cedeva, previo pagamento, più dosi di sostanza stupefacente del tipo “metadone” fino all’8 giugno 2019, data in cui la vittima decedeva a causa di insufficienza cardiocircolatoria provocata dall’assunzione di suddetta sostanza. Il 67enne è stato tradotto presso il carcere di Taranto.

