Dal servizio in prova in carcere: durante i laboratori educativa minacciava l’ex compagna

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un cittadino tarantino di 40 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Taranto. La misura è stata disposta a seguito delle gravi violazioni commesse dal soggetto, a cui era stata precedentemente concessa la sospensione cautelativa della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale dal Tribunale di Sorveglianza di Lecce.

La condanna definitiva di un anno e sei mesi di reclusione risalente a luglio scorso è stata emessa in relazione a un episodio avvenuto nel periodo di Capodanno del 2022. Il 40enne è stato trovato in possesso di oltre 3000 artifizi pirotecnici di genere vietato in un deposito nel centro città. Successivamente, è stato avviato alla misura di polizia che ora è stata sospesa a causa delle gravi irregolarità riscontrate.

Tra le motivazioni della sospensione, si evidenzia il mancato rispetto degli obblighi imposti dal Tribunale, quali l’accompagnamento a persone con precedenti penali e alcune esternazioni ritenute minacciose nei confronti della ex compagna, espresse durante i laboratori educativi. Inoltre, persiste l’uso di sostanze stupefacenti da parte del soggetto.