LECCE: POLIZIA DI STATO DENUNCIA SENZA DIMORA PER RICETTAZIONE – RECUPERATA REFURTIVA E DENARO

Nella mattinata dell’ultimo giorno dell’anno, gli agenti della volante a Lecce hanno effettuato un controllo a due soggetti senza fissa dimora, in risposta alla recente ondata di reati predatori verificatisi nell’area dell’ex ospedale Vito Fazzi e nelle vie circostanti, comprendenti abitazioni ed esercizi commerciali.

Durante il controllo nella piazza Italia, gli agenti hanno controllato un uomo di 28 anni e una donna di 32 anni, entrambi senza fissa dimora, che si trovavano ancora nei loro giacigli. Durante l’ispezione, sono stati rinvenuti numerosi oggetti di argenteria, scatoline, attrezzi chirurgici, una pinza, una torcia, un mazzo di chiavi con la targhetta “Sala Riunioni”, e altri oggetti appartenenti ai due soggetti.

Nello zainetto dell’uomo sono stati trovati ulteriori oggetti d’argento e altro materiale di cui l’uomo non è stato in grado di giustificare la provenienza. Nel frattempo, la donna ha cercato di comunicare gestualmente qualcosa al compagno, attirando l’attenzione dei poliziotti. Successivamente, la donna ha estratto una borsetta contenente una bustina con alcuni monili in metallo presumibilmente in oro, una busta di carta intestata “ASL Lecce” con la somma di 3600 euro, di cui non ha fornito spiegazioni plausibili sulla provenienza.

La donna ha inoltre consegnato due anelli, uno color oro con pietre color rubino e uno color argento con brillanti di colore azzurro e bianchi, insieme a un bracciale rigido color argento. Tutti questi oggetti, secondo la donna, le sono stati regalati da un amico.

I due soggetti sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti. Durante la perquisizione dell’uomo, sono stati trovati 110 euro e alcune medaglie di cui non è stato in grado di giustificare il possesso. Entrambi sono stati denunciati per l’ipotesi di reato di ricettazione in concorso.

Tutti gli oggetti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro e documentati fotograficamente dalla Polizia Scientifica per agevolare eventuali operazioni di riconsegna ai legittimi proprietari.