Un parto segnato da un errore: i genitori scoprono una cicatrice sulla faccia della bimba

L’ospedale Valle d’Itria si trova al centro di un’inchiesta legale dopo un incidente avvenuto durante il parto cesareo di Carlotta, neonata nata agli inizi di agosto.

I genitori, scioccati dalla scoperta di una cicatrice sul volto della piccola, hanno avviato azioni legali contro l’Asl di Taranto.

La giovane coppia aveva atteso con gioia l’arrivo di Carlotta, programmato per un taglio cesareo pianificato presso l’ospedale Valle d’Itria.

Tuttavia, il giorno della nascita è stato segnato da un evento traumatico: durante l’intervento, un errore medico ha causato una lesione allo zigomo sinistro della neonata, lasciando una cicatrice indelebile.

Il racconto dei genitori descrive un momento di shock quando, dopo il parto, si sono resi conto della ferita sul viso di Carlotta, protetta da cerotti speciali per evitare ulteriori danni. L’avvocato è stato incaricato di rappresentare la famiglia, cercando inizialmente una risoluzione concordata prima di intraprendere un possibile percorso legale.

Nella lettera inviata all’Asl di Taranto, l’avvocato richiama l’evento avvenuto nella sala chirurgica dell’ospedale martinese, sottolineando la lesione causata durante il taglio cesareo.

Ad oggi, non è ancora pervenuta alcuna risposta dall’ufficio rischio clinico della Asl, lasciando i genitori in attesa di giustizia per l’errore medico commesso durante il momento più significativo della loro vita.