L’Ospedale San Marco di Grottaglie non chiude

l’Ospedale San Marco di Grottaglie continuerà ad essere una garanzia di cura per il Territorio jonico

Le preoccupazioni riguardanti una possibile chiusura dell’ospedale San Marco di Grottaglie non hanno fondamento. Assicura la ASL di Taranto e la Regione Puglia. L’ospedale continuerà a fornire le sue preziose prestazioni alla popolazione della zona orientale della provincia di Taranto.

La sua funzione di ospedale di periferia è fondamentale non solo per l’utenza del territorio ma anche per alleggerire il carico dell’ospedale più importante della provincia, il SS Annunziata di Taranto. Questo modello di assistenza, con ospedali di primo livello come Martina e Castellaneta e l’ottimo ospedale di base di Manduria, è cruciale per garantire una copertura sanitaria adeguata in tutta la provincia.

Anche con l’apertura del nuovo ospedale San Cataldo, l’ospedale di Grottaglie, insieme ad altri presidi di periferia, manterrà la sua funzione di presidio territoriale sanitario. È un impegno preso per garantire che i cittadini abbiano accesso a cure di qualità nella loro area di residenza.

Inoltre, è previsto che Grottaglie diventi presto il modello di ospedale di comunità e casa della salute. I lavori sono già finanziati, e questo nuovo modello consentirà di essere più vicini alle esigenze di cura dei cittadini del Comune di Grottaglie e dell’intero hinterland.

L’impegno della Regione Puglia e della ASL JONICA è continuare a garantire presidi importanti di assistenza sanitaria anche nei territori di periferia. Collaboriamo strettamente con il Presidente Michele Emiliano e il management della ASL JONICA per assicurare che i servizi sanitari siano accessibili a tutti, ovunque vivano nella provincia di Taranto.

Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l’attuazione del Piano Taranto, sottolinea l’importanza di mantenere presidi sanitari in queste aree per garantire una copertura completa e la migliore assistenza possibile a tutti i cittadini.