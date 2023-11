Ondata di violenza a Bari: Nuovo episodio di aggressione scuote la città

Nel cuore della città vecchia di Bari, un turista è stato vittima di un brutale pestaggio da parte di un gruppo di ragazzini martedì sera, tra via Venezia e piazza del Ferrarese. Il video dell’aggressione è rapidamente diventato virale sul web, suscitando indignazione e preoccupazione nella comunità cittadina.

Le forze dell’ordine, tra cui Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale, stanno conducendo indagini per ricostruire sia la dinamica che il movente dietro l’aggressione. Le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona potrebbero rivelarsi decisive nell’identificare gli aggressori e capire cosa abbia scatenato tale violenza.

Al momento, non è stata presentata alcuna denuncia e non sono ancora noti la provenienza e l’età della vittima. Nel video si possono vedere almeno sei minorenni che circondano il giovane caduto a terra, colpendolo con calci e pugni. Uno dei ragazzi brandisce addirittura un martello, minacciando la vittima con parole minacciose in dialetto barese.

L’aggressione è stata interrotta dall’intervento di alcuni adulti presenti sulla scena, che hanno cercato di arginare la violenza. Tuttavia, la gravità dell’episodio e la mancanza di sicurezza nelle strade di Bari hanno scatenato una forte reazione da parte della comunità.

Il video ha suscitato una discussione sulla sicurezza della città, con alcune figure politiche locali che esprimono preoccupazione per l’incolumità dei cittadini e dei turisti. Il segretario politico del movimento “Riprendiamoci il Futuro”, Luigi Cipriani, ha dichiarato: “Bari città sicura: mentre il sindaco si avvale della scorta (poliziotti) in realtà l’incolumità di cittadini e turisti è sempre più a rischio”.

Questo tragico episodio richiama alla mente altre brutali aggressioni avvenute in passato nella stessa zona. Nel novembre del 2020, una turista tedesca fu aggredita non lontano da piazza del Ferrarese, mentre nel luglio del 2021, un 67enne bergamasco in vacanza con il figlio fu attaccato su un autobus diretto all’aeroporto.

La comunità di Bari ora si trova a chiedersi come possa essere garantita la sicurezza nelle strade della città vecchia, affinché episodi simili non si ripetano in futuro. L’indignazione è palpabile e si spera che questo incidente serva da catalizzatore per un dibattito più ampio sulla sicurezza urbana a Bari e in altre città italiane.

