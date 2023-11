Notte di Halloween: uova e pietre contro i bus dell’Amtab

Nella notte di Halloween, gruppi di giovani hanno colpito con pietre e uova i mezzi dell’Amtab, generando paura e danni considerevoli. Tre episodi sono stati registrati, mettendo in evidenza la gravità della situazione.

Il primo attacco è avvenuto intorno alle 18 nel quartiere Libertà, in via De Cristoforis, vicino al tribunale civile. Un gruppo di giovanissimi ha preso di mira un autobus della linea 6, lanciando sassi e uova. I vetri laterali del mezzo sono andati in frantumi, e uno dei parabrezza è stato danneggiato. Fortunatamente, non si registrano feriti tra il personale e i passeggeri a bordo.

Poco dopo le 19, un altro bus della linea 22 è stato colpito da un grosso masso mentre transitava in zona San Girolamo. Anche in questo caso, il vetro è stato distrutto. Un passeggero a bordo del mezzo ha raccontato l’accaduto sui social media, evidenziando la gravità dell’attacco.

Il terzo episodio si è verificato alle 21 in via Crispi, questa volta con il lancio di uova. La polizia locale è intervenuta per gestire la situazione. I timori che circolavano nella vigilia di Halloween si sono purtroppo concretizzati.

Nonostante le raccomandazioni e i controlli intensificati sul territorio predisposti dal questore Giovanni Signer, l’azione vandalica ha avuto luogo. La polizia locale aveva addirittura potenziato i presidi nelle aree considerate più critiche, ma ciò non ha impedito agli aggressori di agire indisturbati.

L’azienda Amtab ha ribadito l’importanza del comportamento civile sui mezzi pubblici, invitando a evitare comportamenti disturbanti o dannosi. La festa di Halloween, pur divertente, non deve trasformarsi in un pretesto per mettere a rischio la sicurezza e la tranquillità di chi utilizza i trasporti pubblici.