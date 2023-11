Carenze gravi igienico-sanitarie: 7mila euro di sanzioni e proposta di chiusura attività

Nella serata del 31 ottobre, la Compagnia Carabinieri di Manduria ha intensificato i controlli nei centri abitati di Manduria e Sava, in un’operazione mirata a rafforzare il senso di sicurezza nelle cittadine coinvolte.

L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, ha visto l’impiego di unità territoriali dell’Arma e del Nucleo Carabinieri Antisofisticazione e Sanità di Taranto. Durante l’ispezione di un locale nel centro abitato di Sava, sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, oltre alla presenza di alimenti scaduti. In conseguenza di ciò, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 7.000,00 euro e proposta la chiusura dell’attività commerciale al Dipartimento di prevenzione della ASL di Taranto.

Parallelamente, la Stazione di Sava ha proceduto all’arresto di un individuo locale in ottemperanza a un’ordinanza di sostituzione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con quella della detenzione domiciliare. Tale decisione è stata presa in seguito alle ripetute violazioni della misura precedentemente inflitta al soggetto.

L’azione delle forze dell’ordine dimostra l’impegno costante nel garantire la sicurezza e il benessere delle comunità locali. L’attenzione alle condizioni igieniche e alla legalità degli esercizi pubblici è un segnale chiaro che le autorità sono pronte a intervenire per preservare la salute e il diritto dei cittadini a frequentare ambienti sicuri e conformi alle normative vigenti.

L’Arma dei Carabinieri continua a svolgere un ruolo cruciale nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica, collaborando con le autorità locali per garantire un ambiente in cui i cittadini possano vivere senza timori e preoccupazioni.

