Ferocia inaudita: donna colpita da 30 coltellate dall’ex, gravissima

Questa mattina all’alba, una donna di circa 30 anni, identificata con le iniziali A.C., è stata vittima di un brutale attacco da parte del suo ex fidanzato, che le avrebbe inflitto almeno 30 coltellate.

L’aggressione è avvenuta a Monopoli, in provincia di Bari.Secondo una prima ricostruzione, la vittima si stava dirigendo al lavoro quando è stata brutalmente raggiunta dall’uomo, che l’ha aggredita ferocemente, colpendola in varie parti del corpo.I sanitari del 118 sono intervenuti prontamente sul luogo del crimine e hanno prestato immediata assistenza alla donna, che versava in gravissime condizioni a causa delle numerosissime ferite riportate.

Dopo i primi soccorsi, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli.

A causa della gravità delle lesioni, è stata successivamente trasferita al Policlinico di Bari, dove viene ora curata e monitorata dai medici. Le sue condizioni restano ancora critiche.

Sul caso è intervenuta immediatamente la forza dell’ordine locale. I carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e identificare e catturare l’aggressore.

Si tratta di un episodio estremamente grave che mette in evidenza l’urgente necessità di un intervento deciso per contrastare e prevenire la violenza di genere.

immagine di repertorio